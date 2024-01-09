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Акционные предложения

Van Den Hul RIVER Hybrid RCA 1.5 m

Van Den Hul RIVER Hybrid RCA 1.5 m Акция

Обычная цена: 15 999 грн.

Особое предложение: 9 999 грн.

Несимметричный коаксиальный кабель Van Den Hul RIVER Hybrid RCA 1.5 m

Rotel A12 MKII Silver

Rotel A12 MKII Silver Акция

Обычная цена: 56 700 грн.

Особое предложение: 45 360 грн.

Интегрированный стерео усилитель Rotel A12MkII silver

Bowers & Wilkins 803 D4 Gloss Black

Bowers & Wilkins 803 D4 Gloss Black Акция

Обычная цена: 1 122 660 грн.

Особое предложение: 935 550 грн.

Напольная акустика Bowers & Wilkins 803 D4 Black

DALI Oberon 7 Black Ash

DALI Oberon 7 Black Ash Акция

Обычная цена: 52 500 грн.

Особое предложение: 48 300 грн.

Напольная акустика DALI Oberon 7

DALI Epicon Vokal Black Satin

DALI Epicon Vokal Black Satin Акция

Обычная цена: 212 100 грн.

Особое предложение: 179 760 грн.

Центральный канал DALI Epicon Vokal Black Satin

DALI Oberon 3 Black Ash

DALI Oberon 3 Black Ash Акция

Обычная цена: 27 300 грн.

Особое предложение: 23 310 грн.

Dali OBERON 3 Black Ash Полочная акустика

Lenco L-3810 Grey

Lenco L-3810 Grey Акция

Обычная цена: 18 299 грн.

Особое предложение: 11 999 грн.

Lenco L-3810 Grey

Yamaha YAS-209 Black

Yamaha YAS-209 Black Акция

Обычная цена: 20 160 грн.

Особое предложение: 14 280 грн.

Yamaha YAS-209 Black

Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Black] + микрофоны SE 201D

Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Black] + микрофоны SE 201D Акция

Обычная цена: 139 900 грн.

Особое предложение: 125 900 грн.

Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Black]

Bowers & Wilkins 606 S3 Black
What Hi-Fi Mark: 5

Bowers & Wilkins 606 S3 Black Акция

Обычная цена: 43 680 грн.

Особое предложение: 36 960 грн.

Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Black

Yamaha YAS-109 Green

Yamaha YAS-109 Green Акция

Обычная цена: 12 684 грн.

Особое предложение: 9 344 грн.

Звуковой проектор Yamaha YAS-109 Green

Bowers & Wilkins 706 S3 Gloss Black

Bowers & Wilkins 706 S3 Gloss Black Акция

Обычная цена: 95 088 грн.

Особое предложение: 76 650 грн.

Bowers & Wilkins 706 S3 Gloss Black

Bowers & Wilkins 703 S3 White

Bowers & Wilkins 703 S3 White Акция

Обычная цена: 246 918 грн.

Особое предложение: 199 080 грн.

Bowers & Wilkins 703 S3 White

DALI Opticon 6 MK2 Satin White

DALI Opticon 6 MK2 Satin White Акция

Обычная цена: 107 100 грн.

Особое предложение: 80 220 грн.

Напольная акустика DALI Opticon 6 MK2 Satin White

DALI Fazon LCR White High Gloss

DALI Fazon LCR White High Gloss Акция

Обычная цена: 18 816 грн.

Особое предложение: 15 053 грн.

DALI LCR White High Gloss - настенная акустическая система.

Bowers & Wilkins HTM 81 D4 White

Bowers & Wilkins HTM 81 D4 White Акция

Обычная цена: 419 412 грн.

Особое предложение: 349 440 грн.

Акустика центрального канала Bowers & Wilkins HTM81D4 White

Bowers & Wilkins 606 S3 Oak
What Hi-Fi Mark: 5

Bowers & Wilkins 606 S3 Oak Акция

Обычная цена: 43 680 грн.

Особое предложение: 36 960 грн.

Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Oak

Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Gold] + микрофоны SE 201D

Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Gold] + микрофоны SE 201D Акция

Обычная цена: 139 900 грн.

Особое предложение: 125 900 грн.

Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Gold]

Rotel Michi X3 S2 Black

Rotel Michi X3 S2 Black Акция

Обычная цена: 323 400 грн.

Особое предложение: 258 720 грн.

Интегральный стерео усилитель Rotel Michi X3 Series 2

Denon PMA-600NE Black

Denon PMA-600NE Black Акция

Обычная цена: 28 350 грн.

Особое предложение: 23 940 грн.

Интегрированный усилитель с мощностью 70 Вт на канал и поддержкой Bluetooth Denon PMA-600NE Black

Популярные

Dali SUB E-12 F Black Ash

Dali SUB E-12 F Black Ash ТОП продаж

Обычная цена: 32 970 грн.

Особое предложение: 32 340 грн.

Dali SUB E-12 F - разработан неуклонно следуя основополагающим акустическим принципам компании DALI, для того, чтобы дополнить звучание акустических систем объемным и глубоким басом во время просмотра любимых записей.

Dali SUB E-12 F White

Dali SUB E-12 F White ТОП продаж

Обычная цена: 32 970 грн.

Особое предложение: 32 340 грн.

Dali SUB E-12 F White - разработан неуклонно следуя основополагающим акустическим принципам компании DALI, для того, чтобы дополнить звучание акустических систем объемным и глубоким басом во время просмотра любимых записей.

Dali SUB E-9 F Black Ash

Dali SUB E-9 F Black Ash ТОП продаж

Обычная цена: 23 940 грн.

Особое предложение: 23 310 грн.

Dali SUB E-9 F Black - это новый шаг вперед в расширении возможностей сабвуферов в данной ценовой категории!

Dali SUB E-9 F White

Dali SUB E-9 F White ТОП продаж

Обычная цена: 23 940 грн.

Особое предложение: 23 310 грн.

Dali SUB E-9 F White - это новый шаг вперед в расширении возможностей сабвуферов в данной ценовой категории!

DALI Epicon 2 Ruby Macassar High Gloss
What Hi-Fi Mark: 5

DALI Epicon 2 Ruby Macassar High Gloss ТОП продаж

232 260 грн.

DALI Epicon 2 Macassar - это полочная акустическая система, которая наглядно демонстрирует принципы, положенные в основу новой флагманской серии: минимальная деградация сигнала, а также прозрачность звучания, т.е. акустическое откровение, поднятое на невиданную ранее высоту.

DALI Epicon 2 Walnut High Gloss
What Hi-Fi Mark: 5

DALI Epicon 2 Walnut High Gloss ТОП продаж

232 260 грн.

DALI Epicon 2 Light Walnut - это полочная акустическая система, которая наглядно демонстрирует принципы, положенные в основу новой флагманской серии: минимальная деградация сигнала, а также прозрачность звучания, т.е. акустическое откровение, поднятое на невиданную ранее высоту.

DALI Epicon 8 Walnut High Gloss

DALI Epicon 8 Walnut High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 823 200 грн.

Особое предложение: 630 000 грн.

DALI Epicon 8 Light Walnut - носит звание «Лучшая европейская акустическая система класса High-End 2012-2013 года»!

DALI Epicon 8 Ruby Macassar High Gloss

DALI Epicon 8 Ruby Macassar High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 823 200 грн.

Особое предложение: 698 460 грн.

DALI Epicon 8 Macassar - носит звание «Лучшая европейская акустическая система класса High-End 2012-2013 года»!

DALI Phantom E50

DALI Phantom E50 ТОП продаж

6 930 грн.

DALI Phantom E50 - это прекрасная отправная точка для начала установки потолочных АС высокого качества.

DALI Epicon 6 Black High Gloss

DALI Epicon 6 Black High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 509 250 грн.

Особое предложение: 419 160 грн.

DALI Epicon 6 - это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии EUPHONIA, EPICON делает еще один шаг на пути к истинному звучанию - “the real thing”.

DALI Epicon 6 Ruby Macassar High Gloss

DALI Epicon 6 Ruby Macassar High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 509 250 грн.

Особое предложение: 419 160 грн.

DALI Epicon 6 Macassar - это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии EUPHONIA, EPICON делает еще один шаг на пути к истинному звучанию - “the real thing”.

DALI Phantom E60

DALI Phantom E60 ТОП продаж

8 190 грн.

DALI Phantom E60 - это прекрасная отправная точка для начала установки потолочных АС высокого качества.

DALI Phantom E80

DALI Phantom E80 ТОП продаж

10 710 грн.

DALI Phantom E80 - это прекрасная отправная точка для начала установки потолочных АС высокого качества.

DALI Fazon Micro Black High Gloss

DALI Fazon Micro Black High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 7 140 грн.

Особое предложение: 5 712 грн.

DALI Fazon Micro - компактные и элегантные колонки, которые подарят вам подлинное Hi-Fi звучание.

DALI Fazon Micro White High Gloss

DALI Fazon Micro White High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 7 140 грн.

Особое предложение: 5 712 грн.

DALI Fazon Micro White High Gloss - компактные и элегантные колонки, которые подарят вам подлинное Hi-Fi звучание.

DALI Fazon LCR Black High Gloss

DALI Fazon LCR Black High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 18 816 грн.

Особое предложение: 15 053 грн.

DALI Motif LCR Black High Gloss - настенная акустическая система.

DALI Fazon LCR White High Gloss

DALI Fazon LCR White High Gloss ТОП продаж

Обычная цена: 18 816 грн.

Особое предложение: 15 053 грн.

DALI LCR White High Gloss - настенная акустическая система.

Marantz MM 7025 Black

Marantz MM 7025 Black ТОП продаж

Обычная цена: 55 440 грн.

Особое предложение: 40 278 грн.

Marantz MM 7025 Black - идеальный двухканальный основной усилитель

DALI Fazon Sat Black High Gloss

DALI Fazon Sat Black High Gloss ТОП продаж

11 760 грн.

DALI Fazon Sat Black - "фасонистые" колоночки-сателлиты созданы как продолжение идей, заложенных в элегантные акустические системы Motif, и предназначены для тех, кто ищет стильное решение для музыки или домашнего кино с подлинным hi-fi звучанием.

DALI Fazon Sat White High Gloss

DALI Fazon Sat White High Gloss ТОП продаж

11 760 грн.

DALI Fazon Sat White - "фасонистые" колоночки-сателлиты созданы как продолжение идей, заложенных в элегантные акустические системы Motif, и предназначены для тех, кто ищет стильное решение для музыки или домашнего кино с подлинным hi-fi звучанием.

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JBL MA310 Black

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Audio-Technica stylus ATN3600LC

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Audio-Technica AT-LP70XBTWS White Silver

Audio-Technica AT-LP70XBTWS White Silver

16 105 грн.

Проирыватель винила Audio-Technica AT-LP70XBTWS White Silver

Audio-Technica AT-LP70XBTBS Black Silver

Audio-Technica AT-LP70XBTBS Black Silver

16 105 грн.

Проирыватель винила Audio-Technica AT-LP70XBTBS Black Silver

Marantz MODEL 60n (Silver Gold)
What Hi-Fi Mark: 5

Marantz MODEL 60n (Silver Gold)

69 300 грн.

Интегрированный стерео усилитель с встроенным HEOS Marantz Model 60n Silver Gold

Marantz MODEL 60n (Black)
What Hi-Fi Mark: 5

Marantz MODEL 60n (Black)

69 300 грн.

Интегрированный стерео усилитель с встроенным HEOS Marantz Model 60n Black

Denon PMA-3000NE Silver

Denon PMA-3000NE Silver

161 700 грн.

Стерео усилитель Denon PMA-3000NE Silver

Denon PMA-3000NE Black

Denon PMA-3000NE Black

161 700 грн.

Стерео усилитель Denon PMA-3000NE Black

Arcam RADIA A5
What Hi-Fi Mark: 5

Arcam RADIA A5

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Marantz Model M1 Black

Marantz Model M1 Black

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Marantz MODEL 50 (Black)

Marantz MODEL 50 (Black)

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Marantz CINEMA 30 Black

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AV - Ресивер Marantz CINEMA 30 Black

EVERSOLO DMP-A8

EVERSOLO DMP-A8

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СТРИММЕР EVERSOLO DMP-A8

Bowers & Wilkins 606 S3 Black
What Hi-Fi Mark: 5

Bowers & Wilkins 606 S3 Black

Обычная цена: 43 680 грн.

Особое предложение: 36 960 грн.

Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Black

Denon DP-3000NE

Denon DP-3000NE

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Виниловый проигрыватель DP-3000NE

Denon AVC-S670H (5.2 сh) Black

Denon AVC-S670H (5.2 сh) Black

Обычная цена: 34 860 грн.

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AV - Ресивер Denon AVC-S670H (5.2 сh) Black

Marantz Stereo 70S Black

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DALI IO-12 Dark Chocolate

DALI IO-12 Dark Chocolate

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HI-FI наушники DALI IO-12 Dark Chocolate

Denon AVR-S770H (7.2 сh) Black

Denon AVR-S770H (7.2 сh) Black

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AV - Ресивер Denon AVR-S 770H (7.2 сh) Black

EVERSOLO DMP-A6

EVERSOLO DMP-A6

41 000 грн.

СТРИММЕР EVERSOLO DMP-A6

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