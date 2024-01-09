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Акционные предложения
Van Den Hul RIVER Hybrid RCA 1.5 m Акция
Обычная цена: 15 999 грн.
Особое предложение: 9 999 грн.
Несимметричный коаксиальный кабель Van Den Hul RIVER Hybrid RCA 1.5 m
Rotel A12 MKII Silver Акция
Обычная цена: 56 700 грн.
Особое предложение: 45 360 грн.
Интегрированный стерео усилитель Rotel A12MkII silver
Bowers & Wilkins 803 D4 Gloss Black Акция
Обычная цена: 1 122 660 грн.
Особое предложение: 935 550 грн.
Напольная акустика Bowers & Wilkins 803 D4 Black
DALI Oberon 7 Black Ash Акция
Обычная цена: 52 500 грн.
Особое предложение: 48 300 грн.
Напольная акустика DALI Oberon 7
DALI Epicon Vokal Black Satin Акция
Обычная цена: 212 100 грн.
Особое предложение: 179 760 грн.
Центральный канал DALI Epicon Vokal Black Satin
DALI Oberon 3 Black Ash Акция
Обычная цена: 27 300 грн.
Особое предложение: 23 310 грн.
Dali OBERON 3 Black Ash Полочная акустика
Yamaha YAS-209 Black Акция
Обычная цена: 20 160 грн.
Особое предложение: 14 280 грн.
Yamaha YAS-209 Black
Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Black] + микрофоны SE 201D Акция
Обычная цена: 139 900 грн.
Особое предложение: 125 900 грн.
Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Black]
Bowers & Wilkins 606 S3 Black Акция
Обычная цена: 43 680 грн.
Особое предложение: 36 960 грн.
Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Black
Yamaha YAS-109 Green Акция
Обычная цена: 12 684 грн.
Особое предложение: 9 344 грн.
Звуковой проектор Yamaha YAS-109 Green
Bowers & Wilkins 706 S3 Gloss Black Акция
Обычная цена: 95 088 грн.
Особое предложение: 76 650 грн.
Bowers & Wilkins 706 S3 Gloss Black
Bowers & Wilkins 703 S3 White Акция
Обычная цена: 246 918 грн.
Особое предложение: 199 080 грн.
Bowers & Wilkins 703 S3 White
DALI Opticon 6 MK2 Satin White Акция
Обычная цена: 107 100 грн.
Особое предложение: 80 220 грн.
Напольная акустика DALI Opticon 6 MK2 Satin White
DALI Fazon LCR White High Gloss Акция
Обычная цена: 18 816 грн.
Особое предложение: 15 053 грн.
DALI LCR White High Gloss - настенная акустическая система.
Bowers & Wilkins HTM 81 D4 White Акция
Обычная цена: 419 412 грн.
Особое предложение: 349 440 грн.
Акустика центрального канала Bowers & Wilkins HTM81D4 White
Bowers & Wilkins 606 S3 Oak Акция
Обычная цена: 43 680 грн.
Особое предложение: 36 960 грн.
Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Oak
Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Gold] + микрофоны SE 201D Акция
Обычная цена: 139 900 грн.
Особое предложение: 125 900 грн.
Караоке-система для дома EVOBOX Plus [Gold]
Rotel Michi X3 S2 Black Акция
Обычная цена: 323 400 грн.
Особое предложение: 258 720 грн.
Интегральный стерео усилитель Rotel Michi X3 Series 2
Denon PMA-600NE Black Акция
Обычная цена: 28 350 грн.
Особое предложение: 23 940 грн.
Интегрированный усилитель с мощностью 70 Вт на канал и поддержкой Bluetooth Denon PMA-600NE Black
Популярные
Dali SUB E-12 F Black Ash ТОП продаж
Обычная цена: 32 970 грн.
Особое предложение: 32 340 грн.
Dali SUB E-12 F - разработан неуклонно следуя основополагающим акустическим принципам компании DALI, для того, чтобы дополнить звучание акустических систем объемным и глубоким басом во время просмотра любимых записей.
Dali SUB E-12 F White ТОП продаж
Обычная цена: 32 970 грн.
Особое предложение: 32 340 грн.
Dali SUB E-12 F White - разработан неуклонно следуя основополагающим акустическим принципам компании DALI, для того, чтобы дополнить звучание акустических систем объемным и глубоким басом во время просмотра любимых записей.
Dali SUB E-9 F Black Ash ТОП продаж
Обычная цена: 23 940 грн.
Особое предложение: 23 310 грн.
Dali SUB E-9 F Black - это новый шаг вперед в расширении возможностей сабвуферов в данной ценовой категории!
Dali SUB E-9 F White ТОП продаж
Обычная цена: 23 940 грн.
Особое предложение: 23 310 грн.
Dali SUB E-9 F White - это новый шаг вперед в расширении возможностей сабвуферов в данной ценовой категории!
DALI Epicon 2 Ruby Macassar High Gloss ТОП продаж
DALI Epicon 2 Macassar - это полочная акустическая система, которая наглядно демонстрирует принципы, положенные в основу новой флагманской серии: минимальная деградация сигнала, а также прозрачность звучания, т.е. акустическое откровение, поднятое на невиданную ранее высоту.
DALI Epicon 2 Walnut High Gloss ТОП продаж
DALI Epicon 2 Light Walnut - это полочная акустическая система, которая наглядно демонстрирует принципы, положенные в основу новой флагманской серии: минимальная деградация сигнала, а также прозрачность звучания, т.е. акустическое откровение, поднятое на невиданную ранее высоту.
DALI Epicon 8 Walnut High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 823 200 грн.
Особое предложение: 630 000 грн.
DALI Epicon 8 Light Walnut - носит звание «Лучшая европейская акустическая система класса High-End 2012-2013 года»!
DALI Epicon 8 Ruby Macassar High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 823 200 грн.
Особое предложение: 698 460 грн.
DALI Epicon 8 Macassar - носит звание «Лучшая европейская акустическая система класса High-End 2012-2013 года»!
DALI Phantom E50 ТОП продаж
DALI Phantom E50 - это прекрасная отправная точка для начала установки потолочных АС высокого качества.
DALI Epicon 6 Black High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 509 250 грн.
Особое предложение: 419 160 грн.
DALI Epicon 6 - это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии EUPHONIA, EPICON делает еще один шаг на пути к истинному звучанию - “the real thing”.
DALI Epicon 6 Ruby Macassar High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 509 250 грн.
Особое предложение: 419 160 грн.
DALI Epicon 6 Macassar - это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии EUPHONIA, EPICON делает еще один шаг на пути к истинному звучанию - “the real thing”.
DALI Phantom E60 ТОП продаж
DALI Phantom E60 - это прекрасная отправная точка для начала установки потолочных АС высокого качества.
DALI Phantom E80 ТОП продаж
DALI Phantom E80 - это прекрасная отправная точка для начала установки потолочных АС высокого качества.
DALI Fazon Micro Black High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 7 140 грн.
Особое предложение: 5 712 грн.
DALI Fazon Micro - компактные и элегантные колонки, которые подарят вам подлинное Hi-Fi звучание.
DALI Fazon Micro White High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 7 140 грн.
Особое предложение: 5 712 грн.
DALI Fazon Micro White High Gloss - компактные и элегантные колонки, которые подарят вам подлинное Hi-Fi звучание.
DALI Fazon LCR Black High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 18 816 грн.
Особое предложение: 15 053 грн.
DALI Motif LCR Black High Gloss - настенная акустическая система.
DALI Fazon LCR White High Gloss ТОП продаж
Обычная цена: 18 816 грн.
Особое предложение: 15 053 грн.
DALI LCR White High Gloss - настенная акустическая система.
Marantz MM 7025 Black ТОП продаж
Обычная цена: 55 440 грн.
Особое предложение: 40 278 грн.
Marantz MM 7025 Black - идеальный двухканальный основной усилитель
DALI Fazon Sat Black High Gloss ТОП продаж
DALI Fazon Sat Black - "фасонистые" колоночки-сателлиты созданы как продолжение идей, заложенных в элегантные акустические системы Motif, и предназначены для тех, кто ищет стильное решение для музыки или домашнего кино с подлинным hi-fi звучанием.
DALI Fazon Sat White High Gloss ТОП продаж
DALI Fazon Sat White - "фасонистые" колоночки-сателлиты созданы как продолжение идей, заложенных в элегантные акустические системы Motif, и предназначены для тех, кто ищет стильное решение для музыки или домашнего кино с подлинным hi-fi звучанием.
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Marantz MODEL 60n (Black)
Интегрированный стерео усилитель с встроенным HEOS Marantz Model 60n Black
Bowers & Wilkins 606 S3 Black
Обычная цена: 43 680 грн.
Особое предложение: 36 960 грн.
Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Black
Denon AVC-S670H (5.2 сh) Black
Обычная цена: 34 860 грн.
Особое предложение: 27 888 грн.
AV - Ресивер Denon AVC-S670H (5.2 сh) Black
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