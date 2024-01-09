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DALI Fazon Sat White - "фасонистые" колоночки-сателлиты созданы как продолжение идей, заложенных в элегантные акустические системы Motif, и предназначены для тех, кто ищет стильное решение для музыки или домашнего кино с подлинным hi-fi звучанием.

DALI Fazon Sat Black - "фасонистые" колоночки-сателлиты созданы как продолжение идей, заложенных в элегантные акустические системы Motif, и предназначены для тех, кто ищет стильное решение для музыки или домашнего кино с подлинным hi-fi звучанием.

DALI Epicon 6 Macassar - это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии EUPHONIA, EPICON делает еще один шаг на пути к истинному звучанию - “the real thing”.

DALI Epicon 6 - это новые референсные колонки DALI, призванные возглавить всю многочисленную линейку продуктов всемирно известной датской компании. Используя все достоинства прекрасно зарекомендовавшей себя ранее серии EUPHONIA, EPICON делает еще один шаг на пути к истинному звучанию - “the real thing”.

DALI Epicon 2 Light Walnut - это полочная акустическая система, которая наглядно демонстрирует принципы, положенные в основу новой флагманской серии: минимальная деградация сигнала, а также прозрачность звучания, т.е. акустическое откровение, поднятое на невиданную ранее высоту.

DALI Epicon 2 Macassar - это полочная акустическая система, которая наглядно демонстрирует принципы, положенные в основу новой флагманской серии: минимальная деградация сигнала, а также прозрачность звучания, т.е. акустическое откровение, поднятое на невиданную ранее высоту.

Dali SUB E-12 F White - разработан неуклонно следуя основополагающим акустическим принципам компании DALI, для того, чтобы дополнить звучание акустических систем объемным и глубоким басом во время просмотра любимых записей.

Dali SUB E-12 F - разработан неуклонно следуя основополагающим акустическим принципам компании DALI, для того, чтобы дополнить звучание акустических систем объемным и глубоким басом во время просмотра любимых записей.

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